Elezioni: Ndc, senza di noi in Molise non c'è vittoria

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 LUG - "Senza di noi in Molise non c'è vittoria. Con il 5% che il sondaggio di Noto assegna a Noi Di Centro-Mastella è evidente il nostro essere determinanti". Lo afferma Alessandro Amoroso, segretario regionale del partito di Mastella in Molise. "Sempre Noto - prosegue - ci ha spiegato che le due coalizioni, considerando il nostro consenso, sono appaiate nella nostra regione al 39%. Quindi significa che la nostra forza politica è deterninante per qualsiasi ragionamento.

E come giustamente ha detto il nostro leader Mastella non si può fare politica con i veti e le esclusioni. Per quanto ci riguarda - conclude Amoroso - siamo pronti a correre in autonomia con il nostro simbolo sia nei maggioritari Camera e Senato che nei plurinominali in Molise". (ANSA).