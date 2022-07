Arresti Terracina: Prefetto Campobasso è il commissario

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 LUG - Il Prefetto Francesco Antonio Cappetta è stato nominato Commissario del Comune di Terracina.

L'Amministrazione comunale della città è stata sciolta a seguito delle dimissioni del sindaco e di 14 consiglieri comunali.

Il nuovo incarico "per il rappresentante del Governo a Campobasso rappresenta un ulteriore riconoscimento all'alto funzionario che vanta una elevata esperienza in tale ambito per aver svolto, nella corso della carriera, numerosi incarichi del genere".

Roberta Tintari, arrestata nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione del demanio marittimo, si è dimessa da sindaco di Terracina nei giorni scorsi. L'ex sindaca oggi si è avvalsa dalle facoltà di non rispondere, davanti al gip di Latina. Nei confronti della indagata i pm contestano i reati di turbata libertà degli incanti e falso in relazione alla gestione dell'arenile comunale. I difensori di Tintari, gli avvocati Dino Lucchetti e Massimo D'Ambrosio, hanno depositato al giudice l'atto di dimissioni e chiesto la rimessione in libertà per effetto della cessazione delle esigenze cautelari derivanti dal commissariamento del Comune. I pm hanno espresso parere negativo, il gip si è riservato di decidere entro cinque giorni.

(ANSA).