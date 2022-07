Aast al lavoro su 'Le Autentiche emozioni del Molise'

(ANSA) - TERMOLI, 15 LUG - L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, nell'ambito del progetto "Le autentiche emozioni del Molise", è al lavoro per la realizzazione del Programma culturale e di marketing territoriale 2022/2023 e ha chiesto la collaborazione di comuni, associazioni e organismi del territorio chiamati a proporre iniziative, idee e progetti.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Turismo Vincenzo Cotugno, con delibera 180 del 18 giugno scorso, ha individuato l'Aast come soggetto attuatore del nuovo programma 2022/2023 che prenderà il via il prossimo mese di settembre.

Sono previsti interventi su quattro aree tematiche del Molise per la promozione e implementazione dell'attrattività del territorio regionale: "Molise Orange" inerente le ricchezze culturali e il patrimonio storico-artistico-archeologico, "Molise Blu Sea" legato al mare e alla dimensione transfrontaliera del territorio, "Molise green" riferito a sentieri, trekking e bike, escursioni tra colline e montagne, "Molise red food" collegato alle produzioni eno-gastronomiche. I comuni, associazioni e organismi locali interessati a proporre iniziative, idee e progetti potranno inviare una e-mail ad aastfiera@gmail.com. (ANSA).