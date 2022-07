Calcio: serie D, Tommaso Coletti nuovo mister Vastogirardi

(ANSA) - VASTOGIRARDI, 09 LUG - Tommaso Coletti è il nuovo allenatore del Vastogirardi, compagine molisana che milita nel campionato di calcio di serie D. Nato a Canosa di Puglia (Bt) nel 1984 è un ex calciatore professionista con più di 400 partite nei professionisti tra C e B. "Come promesso - ha detto il presidente della società, Andrea Di Lucente - il nome tanto atteso è arrivato nei tempi necessari per iniziare a lavorare da subito e ancora una volta si punta sui giovani. Determinato a partire al più presto, sicuramente non avrà alcuna difficoltà a calarsi nella realtà altomolisana. In bocca al lupo e buon lavoro, mister Coletti". (ANSA).