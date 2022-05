Troppi cinghiali, protesta con corteo trattori a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 MAG - Centinaia di agricoltori provenienti da tutta la regione hanno protestato questa mattina a Campobasso per chiedere alle istituzioni interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza cinghiali. Un corteo con oltre 50 trattori ha percorso la strada di accesso al capoluogo fino a fermarsi davanti alla sede del Consiglio regionale. L'iniziativa è stata organizzata dal neonato Comitato Allevatori e Agricoltori. "In questo modo - hanno spiegato i promotori - vogliamo far sentire il grande disagio che sta subendo l'Intera categoria, dall'invasione dei cinghiali al costo esagerato del gasolio e di tutte le materie che servono alla conduzione delle aziende, all'imminente istituzione del Parco del Matese che toglierà territorio e aggraverà il problema animali selvatici".

Davanti a Palazzo D'Aimmo hanno preso la parola i promotori della protesta, ad ascoltarli anche diversi consiglieri regionali. (ANSA).