Trovato ordigno bellico in Villa comunale a Vinchiaturo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 APR - Questa mattina nella Villa comunale di Vinchiaturo (Campobasso) è stato rinvenuto un piccolo ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale. L'ordigno è già stato messo in sicurezza. Tuttavia si è ritenuto necessario, in via precauzionale, di procedere alla bonifica dell'intera area. Pertanto il sindaco del paese Luigi Valente ha emanato una ordinanza di chiusura e divieto di accesso alla Villa comunale, fino a quando non saranno terminate le operazioni di bonifica dagli addetti ai lavori. (ANSA).