Giorno Memoria: commemorazione Palatucci a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 10 FEB - "Insegnate ai bambini, ai ragazzi che saranno uomini e donne nel futuro, il valore dell'altruismo.

Oggi sta perdendo di significato". E' l'appello del Questore di Campobasso Giancarlo Conticchio, questa mattina a Termoli, in occasione della commemorazione del Questore di Fiume, Giovanni Palatucci, alle docenti delle scuole primarie della città.

La cerimonia a cui hanno partecipato autorità civili e militari con il Sindaco Francesco Roberti, il Prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta, il capo della Polizia in provincia di Campobasso e il vescovo De Luca, ha visto la partecipazione degli alunni della prima elementare della scuola di via Maratona accompagnati dalle maestre. Presenti gli agenti del Commissariato della città, dell'Associazione nazionale Polizia di Stato (Anps), l'Arma dei Carabinieri. Nel corso dell'evento è stata inaugurata una targa dedicata alla figura di Palatucci e piantumato un albero di ulivo donato dall'Associazione "Città dell'olio".

"Palatucci è un esempio di eroismo e altruismo - ha proseguito il Questore di Campobasso -. Ha salvato tanti ebrei e oggi, qui a Termoli, vogliamo ricordarlo. Annuncio che è in corso un processo di beatificazione. Oggi piantiamo questo albero per i giovani, per non dimenticare, l'albero è vita. E' una giornata importante. Palatucci nascondeva gli ebrei negli uffici di Polizia perchè aveva avuto l'intuizione che stavano per essere deportati. Quando fu scoperto fu anch'egli deportato e ucciso".

Per il sindaco di Termoli Roberti:"La storia ci insegna a non dimenticare il genocidio che c'è stato. Ancora oggi ci sono genocidi in vari angoli del mondo. Per questo abbiamo invitato i bambini delle elementari affinchè imparino nella loro crescita i valori importanti della vita che dovranno trasmettere a loro volta". Da qui l'appello del capo della Polizia Conticchio dedicato ai docenti affinchè giornate come quella di oggi non restino fine a se stesse. (ANSA).