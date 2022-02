Pnalm 100, edizione 2022 'Cammina Molise' celebra Parco

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 FEB - Cinque giorni di marcia dall'Abruzzo al Molise attraverso percorsi nelle aree interne dove ambiente, cultura, storia e memoria si fondono. Dal 6 al 10 agosto è in programma la 28 esima edizione di 'Cammina, Molise' che si presenta con una veste speciale. La manifestazione celebrerà infatti il compimento del primo secolo di vita del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) e nello stesso tempo sarà da pungolo alla costituzione del Parco nazionale del Matese ferma ancora tra le maglie burocratiche. Il percorso partirà dalla Riserva naturale 'La Camosciara', in pieno centro dell'Ente Parco, per terminare a Bojano (Campobasso), ai piedi del Matese. Le cinque tappe vedranno i marciatori per i primi tre giorni attraversare i paesi e il territorio all'interno del Parco e per gli altri due paesi e territori matesini. La prima tappa sarà dedicata alla celebrazione dei 100 anni del Parco: si partirà dalla Camosciara e, dopo aver attraversato Opi, si arriverà a Pescasseroli, sede dell'Ente gestore del Parco. La seconda e terza tappa proseguiranno all'interno del Parco: in Abruzzo, lungo il lago della Montagna Spaccata, si raggiungeranno i paesi di Civitella Alfedena, Barrea e Alfedena, poi in Alto Molise, attraverso le vallate che danno sul Volturno, i paesi di Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta Alta e Scapoli. La quarta e quinta tappa porteranno i marciatori sui monti matesini per dare un contributo alla costituzione del Parco Nazionale del Matese: la quarta tappa collegherà i paesi di Longano, Castelpizzuto e Roccamandolfi con un percorso dai risvolti naturalistici, mentre la quinta partirà dal pianoro della stazione sciistica di Campitello Matese, frazione di San Massimo (Campobasso) e terminerà a Castellone, frazione di Bojano, il centro molisano a cui fanno riferimento tutti gli altri paesi matesini interessati alla costituzione del Parco. (ANSA).