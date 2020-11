Natale, sfida tra 10 Comuni molisani per addobbi più belli

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 NOV - Luci natalizie come simbolo di rinascita, ma anche di speranza e fiducia nel futuro e nel nuovo anno. È lo spirito con cui 10 Comuni molisani si sono organizzati per regalare un Natale speciale alla popolazione.

Sesto Campano, Conca Casale, Sant'Angelo del Pesco, Roccamandolfi, San Polo Matese, Petrella Tifernina, Cercepiccola, Campodipietra, San Giovanni in Galdo e Toro saranno protagonisti di un esperimento regionale per unire l'uso della creatività e l'accensione comunitaria delle luci natalizie. Il tutto grazie a 'Illuminaevinci', progetto-concorso di 'luminarie sociali' che intende valorizzare i borghi con la partecipazione dei cittadini/concorrenti che dovranno addobbare l'esterno delle case o tratti di strada del paese. L'idea del format mira a unire una tradizione natalizia al carattere sociale di un evento che cerca di andare incontro alla crisi economica, sociale e di socialità. Una giuria diversa per ogni Comune giudicherà il lavoro migliore sulla base di creatività, progettualità, impatto scenografico. Le foto saranno votate sulla pagina Facebook @illuminaevinci, la più cliccata per ogni Comune vincerà un premio in buoni spesa. Tutti i premi sono buoni spesa da spendere, ove possibile, all'interno della propria comunità come esempio di economia circolare e sostegno alle martoriate attività locali in questo anno caratterizzato dalla pandemia Covid-19. (ANSA).