Malore durante addestramento cani in Molise, muore 54enne

SANT'ANGELO IN GROTTE (ISERNIA) - Un uomo è morto nel bosco di Sant'Antangelo in Grotte (Isernia): ha avuto un malore durante durante un addestramento di cani. Secondo una prima ricostruzione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, intervenuto sul posto, il 54enne era con alcuni amici che hanno chiamato il 118, la zona impervia però ha richiesto l'ausilio di un elicottero da L'Aquila e una squadra del Cnsas. Inutili i soccorsi, "onostante le procedure di rianimazione- scrive il Cnsas in una nota - anche mediante defibrillatore, i medici della postazione territoriale del 118 e dell'eliambulanza de L'Aquila non hanno potuto fare altro che constatare il decesso". Sul posto anche i carabinieri che dopo gli accertamenti del caso e l'autorizzazione del magistrato hanno disposto il trasferimento della salma all'obitorio.

