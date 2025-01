Edilizia residenziale pubblica, Erap Marche investe 150 milioni

Il CdA di Erap Marche ha approvato un bilancio triennale di previsione che prevede di investire 149,6 milioni di euro negli esercizi 2025-2026-2027 di cui circa 85,2 milioni nel 2025, circa 38,6 milioni nel 2026 e per circa 25,6 milioni nel 2027. Lo rende noto il Presidente dell'Ente, Saturnino Di Ruscio. Tra gli interventi più importanti per il 2025 c'è la "Caserma Fazio" in convenzione con l'Erdis per la realizzazione dello studentato di 49 posti letto su Ancona con una spesa di 6,7 milioni di euro; via delle Mimose nel Comune di Senigallia con 18 alloggi per circa 5 milioni di euro; 48 alloggi in via Proietti a Tolentino per oltre 9,6 milioni di euro; l'intervento di completamento 30 alloggi nel Comune di Ancona, in Piazza Aldo Moro per 3,3 milioni di euro circa.



In Provincia di Macerata sono previsti interventi per oltre 24 milioni di euro per avviare i cantieri legati ai danni del sisma e molto altro. Nella Provincia di Ascoli Piceno sono previsti interventi per 17 milioni di euro, nella Provincia di Pesaro-Urbino interventi per 5,5 milioni di euro e Fermo interventi per circa 1 milione di euro. "Nelle Marche abbiamo circa 1.000 alloggi non assegnati per la lentezza delle procedure di assegnazione per le quali Erap non è responsabile e che anzi - ha spiegato Di Ruscio -, insieme a chi attende una casa, ne è vittima non potendo incassare il canone di locazione e dovendo accollarsi anche le spese condominiali in attesa che la competenza passi all'inquilino assegnatario".

Nel triennio di riferimento - spiega la nota dell'Erap Marche - il patrimonio immobiliare continuerà ad essere soggetto ad un consistente programma di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento; in particolare la manutenzione straordinaria e di pronto intervento, verrà finanziato esclusivamente con risorse proprie dell'Ente prevedendo una spesa per attività di manutenzione nel 2025 di 6.659.624 di eru, nel 2026 di 6.048.239 di euro e nel 2027 di 5.850.428 di euro per un totale di 18,5 milioni di euro. Il patrimonio immobiliare di proprietà dell'Ente sconta ancora gli ingenti danni subiti a seguito di eventi sismici stimabili in oltre 30 milioni di euro che riguardano prevalentemente il Presidio di Macerata. Gli appartamenti risultano essere n.272 di cui n.154 di proprietà dell'Erap Marche e n.118 di proprietà dei Comuni.

Per quanto riguarda gli edifici interamente di proprietà pubblica o misti con maggioranza pubblica, sono 159 quelli per i quali sono in corso lavori, o progettazioni o è in corso l'avvio delle procedure di affidamento. Per tali alloggi sono necessari 30.379.760 di euro derivanti da finanziamenti pubblici (U.S.R., Delibera CIPE, PNC); per tale importo, l'Erap partecipa con fondi propri per 280.108 euro. Alcuni interventi sono già partiti altri partiranno entro l'anno 2025 e a seguire. Per quanto riguarda i restanti alloggi situati in edifici con proprietà mista a maggioranza privata, i cui interventi vengono avviati dagli amministratori di condominio, da una ricognizione dei dati (patrimonio e decreti U.S.R.), ne risultano n.21 finanziati dall'U.S.R. per l'importo complessivo di € 3.522.656,26. Per i restanti alloggi, non è possibile determinare gli importi in quanto in alcuni casi ancora non sono presenti i Decreti di concessione del contributo dell'U.S.R.

(progetti o istruttoria delle pratiche in corso), in altri casi sono in corso gli interventi (lavori in corso o da avviare) finanziati con "Decreto Rilancio" D.L. n.34/2020 "cd. Superbonus 110%".

(progetti o istruttoria delle pratiche in corso), in altri casi sono in corso gli interventi (lavori in corso o da avviare) finanziati con "Decreto Rilancio" D.L. n.34/2020 "cd. Superbonus 110%". Nel triennio Erap prevede il completamento del piano delle cessioni ex L.560/93 e L.R. n. 36/2005. Quello delle cessioni costituisce un obiettivo prioritario per l'Ente e per la stessa Regione Marche, su cui è stata sensibilizzata tutta la struttura dell'Ente, in quanto con i fondi introitati verranno finanziati nuovi interventi di Erp. Bisogna tuttavia rilevare che il tasso di adesione dell'utenza, pari ad una media di circa il 12% (n. 919 adesioni a fronte di 7.688 proposte di vendita inoltrate agli utenti), è stato decisamente inferiore alle attese. In merito alla cessione degli alloggi, visto lo scarso successo del piano vendite in corso e i ritardi accumulati per le complesse procedure, "prevediamo - conclude Di Ruscio - di proporre alla Regione Marche una proroga del piano vendite che possa consentire all'ERAP di reperire risorse finanziarie per nuovi programmi costruttivi, vista la scarsità di risorse derivanti da finanziamenti statali".



