Erap Marche: 'Preoccupazione per fenomeno di forte morosità'

Il fenomeno della morosità per le abitazioni del patrimonio immobiliari dell'Erap rappresenta un aspetto di forte preoccupazione, in quanto non è possibile azzerare il fenomeno. Riguarda sia il pagamento dei canoni di locazione, sia la corresponsione delle quote dell'autogestione e/o dei condomini, che sempre più spesso sono anticipate dall'Ente agli amministratori di condominio per evitare il distacco di forniture e servizi. L'Erap Marche al 31 dicembre 2023 deve ancora incassare di 1,4 milioni di euro dall'anno 2000, per somme anticipate di quote condominiali per assegnatari morosi al fine di evitare il distacco dei contatori, somme di difficile recupero. "Per questo possiamo dire che Erap funge da ammortizzatore sociale", spiega il Presidente dell'Erap Marche, Saturnino Di Ruscio -.

Per gli anni 2025-2027 sono previste in bilancio 400mila euro annue di quote condominiali per assegnatari morosi. Nel FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) sono accantonate, sempre nel triennio, 291.616 euro. "Sta a significare - spiega Di Ruscio - che, nonostante l'impegno degli uffici, recuperiamo solo un quarto delle somme anticipate". "La problematica dovrebbe essere gestita dai servizi sociali dei Comuni che valutano la situazione reddituale sostenendo economicamente la famiglia assegnataria", aggiunge il Presidente. E' evidente che l'Erap Marche, spesso sull'onda dell'urgenza del problema (distacco luce o gas nel periodo invernale) nonché su spinte mediatiche, si sostituisce ai Comuni o agli altri enti assistenziali, togliendo risorse alla attività istituzionale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA