Acquaroli, Marche regione benchmark sanità e tra top assistenza

La Regione Marche "non solo è tra le prime cinque regioni italiane per il rispetto e i Livelli essenziali di assistenza" ma è anche una "regione benchmark, cioè una regione che sa coniugare il rispetto dei conti, senza mai aumentare l'imposizione fiscale, e anche livelli accettabili di assistenza sanitaria". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli intervenendo sul palco di Atreju a Roma, per la festa di Fratelli d'Italia, in un dibattito a cui hanno preso parte il ministro della Salute Orazio Schillaci, il sottosegretario Marcello Gemmato e il presidente della Regione Puglia Michele emiliano.

"La distribuzione dei fondi - ha osservato Acquaroli rispondendo alle domande del direttore di Libero Pietro Senaldi - avviene secondo dei parametri nazionali che sono uguale per tutti, però il tema a mio avviso fondamentale è l'organizzazione". Acquaroli ha citato, dopo lo studio affidato dalla Regione all'Università politecnica delle Marche "sulla domanda sanitaria" per "capire quello che i cittadini chiedevano dalla sanità pubblica e dalla sanità privata accreditata nelle Marche e andavano a chiedere dagli altri sistemi sanitari italiani, generando mobilità passiva". Da questo la Regione ha "messo in campo una ristrutturazione che ha portato alla creazione di cinque aziende sanitarie territoriali, superando il modello accentratore dell'azienda unica con l'obiettivo di far dialogare gli ospedali con il territorio".



