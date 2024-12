Acquaroli, sanità privata complementare con committenza pubblica

"La sanità privata può essere complementare, se la committenza la fa la sanità pubblica dopo che ha raccolto dati ed elementi per stabilire quella che è necessaria". A sottolinearlo sul palco di Fratelli d'Italia di Atreju, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

"Quando invece si va in controtendenza, - ha aggiunto il governatore -, cioè quando si dà troppo spazio all'auto-committenza, si ingenerano meccanismi che indeboliscono il sistema, che portano diseguaglianza e che poi creano un danno alla salute dei cittadini perché la prestazione che chiedi non ce l'hai mai vicino a te, e un'altra prestazione magari puoi trovarla fuori regione".



