Piantedosi, 'Ad Ancona rafforzeremo presidi di polizia"

"A partire da fine anno contiamo di dare ad Ancona qualche decina di unità in più di personale di polizia per favorire una maggiore possibilità di garantire i servizi di controllo del territorio, altre risorse straordinarie sono stategià date". Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha voluto rassicurare che il motivo della sua presenza nella città dorica non scaturisce da emergenze. Con lui era presenta anche il capo della polizia, Vittorio Pisani, che dopo la riunione si è recato in visita alla Questura.

"Non c'è nulla che deve preoccupare la cittadinanza - ha assicurato - io ho molto piacere di fare, lo faccio da due anni, di girare il territorio nazionale per portare la vicinanza delle istituzioni nazionali della sicurezza ai territori. Qui abbiamo fatto una buona analisi di quelle che sono alcune esigenze, col sindaco, col vicepresidente della provincia, i rappresentanti della magistratura, è stata una giornata importante e molto proficua".

Tra le preoccupazioni della città c'è la scia di furti ad opera di bande che vengono da Sud Italia di cui "abbiamo parlato". Fenomeni che "non caratterizzano solo una città come Ancona" ha chiarito. Per questo il Ministro ha rassicurato che c'è attenzione soprattutto "per rafforzare i dispositivi di controllo del territorio" anche se qui l'organico delle forze di polizia è stato coperto con il turnover, mettendo forze fresche rispetto a quelle in uscita. "A partire da fine anno contiamo di dare anche qualche decina di unità in più di personale di polizia per favorire una maggiore possibilità di garantire i servizi di controllo del territorio".

Piantedosi ha poi ricordato che "la prova visibile dell'attenzione c'è stata anche con lo svolgimento del G7 Salute "dove tutto è andato bene, senza che questo alterasse la normale vivibilità della città". Ad Ancona, ha voluto sottolineare il Ministro "ci sono rappresentanti istituzionali preparati, competenti e motivati quindi ci sarà la possibilità sicuramente attraverso questi rinforzi di migliorare ancora da questo punto di vista".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA