Uccise l'amico in casa a Pesaro, condannato a 24 anni

Ucciso con 23 coltellate a Pesaro nel 2023: la Corte d'assise di Pesaro ha condannato a 24 anni di carcere stamattina Michael Alessandrini, 30 anni, che poi dovrà scontare anche tre anni di ricovero presso una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza. La vittima, Pierpaolo Panzieri, aveva 27 anni.

L'omicidio risale alla sera del 20 febbraio 2023 quando, nell'abitazione della vittima, in via Gabelli (pieno centro storico di Pesaro), Alessandrini colpì l'amico con 23 coltellate. La richiesta di pena avanzata dalla pubblico ministero, Irene Lilliu, è stata accolta.

Escluse dalla pena le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, confermata invece quella della crudeltà. La difesa aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale di Alessandrini. La sentenza è arrivata alle 15, dopo cinque ore di riunione in camera di consiglio.



