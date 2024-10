Maltempo Pesaro: riapre cavalcaferrovia SS16 ma restano i danni

Continuano i sopralluoghi a Pesaro del sindaco Andrea Biancani e l'assessora alle manutenzioni Mila Della Dora, nelle aree più colpite dal maltempo di questi ultimi giorni. Le zone critiche sono quelle di via della Rupola e via dei Canneti, dove le piante hanno danneggiato il manto stradale, così come il sottopasso di Loreto dove urge un intervento strutturale. Il cavalcaferrovia della SS16 che collega Pesaro a Fano è stato riaperto a senso unico da Pesaro verso Fano (senso inverso consentito solo ai mezzi pesanti), con traffico controllato dalla polizia locale, ma risulta comunque il punto che è stato maggiormente danneggiato dalle ultime piogge a causa di una frana e per questo quello da attenzionare maggiormente.

Altre aree interessate sono quelle di Montegranaro, Muraglia, Loreto, Curvone della nazionale, strada Monte Ardizio.

"Gli uffici tecnici sono al lavoro per verificare gli interventi necessari per ripristinare il cavalcaferrovia - affermano sindaco e assessora - in queste ore siamo al lavoro per ridurre i disagi dei cittadini e quantificare i danni". Il sindaco parla poi del cambiamento climatico affermando di come quest'ultimo sia "sotto gli occhi di tutti ed è sempre più difficile far fronte alle precipitazioni".



