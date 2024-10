Marche verso la nomalità ma a Pesaro  ancora criticità sulle strade provinciali

Corsa contro il tempo, soprattutto a Pesaro e provincia e fino a Fano, per riparare ai danni della pioggia caduta incessantemente colpendo le Marche soprattutto a nord della regione. Alcune criticità si sono registrate anche a Senigallia, ieri allagata da fiumi di acqua e fango. Un grosso pino, di una decina di metri d'altezza, è caduto causando il danneggiamento di due automobili parcheggiate in strada intorno alle 4:00 della notte scorsa, in via Piero della Francesca, zona Cesanella. Sempre nella stessa zona il maltempo ha causato problemi anche all'asfalto in via Perugino che si è letteralmente distrutto in un breve tratto, costringendo anche qui a deviare il traffico.

Allagamenti, smottamenti e frane hanno determinato criticità soprattutto sulla viabilità della provincia di Pesaro. In particolare alla statale 16, dove ieri l'Anas ha dovuto interrompere la viabilità in alcuni tratti deviando il traffico su percorsi alternativi. Sulla statale 16 resta comunque una emergenza: a causa di una frana importante il cavalcaferrovia rimarrà chiuso anche domani, lunedì 21 ottobre. In attesa di ripristinare la viabilità la circolazione è indirizzata verso via Kolbe, aperta a doppio senso".

Anche le arterie provinciali hanno subito danni: sulla Sp7 tra Piandimeleto e Sant'Angelo in Vado, a causa di una "frana considerevole" che ha interessato la carreggiata per circa 10 metri e il guard rail. Istituito il senso unico alternato.

Fango, detriti e piante nella Sp2 Conca; chiusure nella Sp60 Sanatorio-Candelara per piante cadute su entrambe le carreggiate; smottamenti sulla Sp44 Panoramica San Bartolo; piante sul bordo della carreggiata nella Sp25 Panoramica Ardizio; smottamento sulla Sp17 Mondolfo poco prima del centro abitato; fango e detriti sulla Sp1 Carpegna; fango in strada sulla Sp37 Sassocorvaro.

"La pioggia è stata tanta e i danni numerosi - ha dichiarato il sindaco di Pesaro Andrea Bianchani - . Le zone più critiche sono state quella di Montegranaro, Muraglia e Loreto, dove il sottopasso di via De Gasperi è stato chiuso per circa otto ore, il Curvone della Nazionale, la SS16 tra Pesaro e Fano, la strada Monte Ardizio". Tante frane e smottamenti nelle ultime 24 ore, hanno causato cadute degli alberi e pali della luce. Superlavoro per i vigili del fuoco chiamati a rispondere a decine di richieste anche di privati cittadini durante la notte fino a stamani. Sono oltre 200 gli interventi effettuati.

Nella nottata anche nelle provincie di Fermo e Macerata, in particolare nei comuni Recanati, Tolentino e Pollenza sono stati segnalati diversi interventi per alberi caduti sulle strade.



