La polizia di Stato festeggia San Michele Arcangelo, al Duomo

Questa mattina, presso il Duomo - San Ciriaco - di Ancona, alle si è tenuta la celebrazione liturgica per la Festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Quest'anno, la ricorrenza si è celebrata durante la funzione domenicale, unitamente a tutti i fedeli presenti.

La celebrazione è stata officiata da Don Giuliano e si è svolta alla presenza del Questore, del Sindaco e di tutte le più alte Autorità civili e militari della Provincia. Il Questore di Ancona, quest'anno ha scelto di celebrare questa importante e solenne ricorrenza come ospiti della Chiesa del Patrono di Ancona, insieme a tutti i fedeli, uniti nello spirito che anima i poliziotti e le poliziotte ogni giorno: per la gente, tra la gente. Presente, fuori dal Duomo, anche uno stand Polizia di Stato ed al termine della celebrazione liturgica a tutti i fedeli sono stati consegnati dei gadget, per lasciare loro un ricordo di questa giornata.

Le celebrazioni per San Michele Arcangelo continueranno anche durante il pomeriggio, poiché dalle ore 15, in piazza Roma, la Polizia di Stato sarà presente con il suo team cinofili ed altri stand. Il focus del pomeriggio si concentrerà sulla tematica "Truffe agli anziani - come difendersi". Nell'occasione saranno distribuite alcune brochure oltre a tanti preziosi consigli ed i più piccoli potranno assistere alla dimostrazione dei poliziotti a quattro zampe. L'evento si svolgerà unitamente all'Amministrazione Comunale che, in occasione della festa dei nonni, sarà presente con l'Heroes bus per celebrare questa importante festa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA