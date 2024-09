Polizia celebra san Michele, ricordo caduti per la legalità

Questa mattina, nella cattedrale di Fermo, la polizia di Stato ha celebrato la festività del suo santo patrono, san Michele arcangelo celebrato dalla chiesa (insieme a San Gabriele e San Raffaele) proprio il 29 settembre.

La cerimonia religiosa è stata officiata dall'arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, alla presenza di tutte le Autorità civili e militari della provincia.

Presenti i familiari delle vittime del dovere, una rappresentanza dell'associazione della polizia di Stato di Fermo, delle organizzazioni sindacali, operatori della questura, della polizia stradale e dell'amministrazione civile del ministero dell'Interno.

Al termine della cerimonia, il questore Luigi Di Clemente, nel ringraziare tutti i partecipanti per la loro presenza, ha ricordato il "notevole impegno profuso in questi anni da parte della polizia di Stato per essere vicina alla gente del Fermano, e il quotidiano impegno al fine di garantire la pacifica convivenza dei cittadini".

Il questore ha anche sottolineato che "il mestiere di poliziotto va vissuto con passione, rispetto, equilibrio e consapevolezza, per la fiducia che la collettività ripone nella polizia di Stato".Omaggio agli appartenenti alla polizia di Stato in quiescenza, a quelli che hanno sacrificato la loro vita per la legalità e per le famiglie di tutti gli agenti in servizio nel rispetto del motto "esserci sempre".



