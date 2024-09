Schillaci, sicuro che miglioreremo la sanità e le liste d'attesa

"Io sono fiducioso, sono sicuro che riusciremo a migliorare la sanità e soprattutto riusciremo anche, avendo più personale, a mettere meglio in atto la riforma, la legge che abbiamo fortemente voluto sulle lista d'attesa che sono viste dai cittadini come il problema forse maggiore della sanità italiana". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci ad Ascoli Piceno, dove interverrà alla Festa Tricolore di Fratelli d'Italia regionale nelle Marche.

Ci saranno risorse in più per la sanità? "Ho avuto un primo incontro con il ministro Giorgetti nel luglio scorso, - ha ricordato il ministro - e sono sicuro che ci saranno come lo scorso anno risorse per la sanità. Mi fa piacere ribadire che le risorse quest'anno secondo me devono essere indirizzate per assumere più personale sanitario e per gratificare dal punto di vista economico gli operatori sanitari che lavorano nel servizio sanitario nazionale".

"Oltre ad avere più soldi, e io sono il primo a dire che ci vogliono più soldi per la sanità, - ha sottolineato Schillaci - bisogna anche impiegarli bene in maniera adeguata. C'è bisogno di più personale sanitario e di pagare meglio gli operatori sanitari, soprattutto in alcuni settori che soffrono di più; penso al Pronto soccorso, ma ci sono anche altre specializzazioni mediche importantissime che oggi vengono scelte con difficoltà dai neolaureati".



