"Ripensamento sul Mes? E' una scelta del governo, quindi attualmente non credo". Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha risposto così ad una domanda dei cronisti a margine della Festa Tricolore di Fratelli d'Italia ad Ascoli Piceno.

"Questa - ha detto a proposito del Meccanismo europeo di stabilità non ratificato dall'Italia - è una domanda che ogni volta mi viene fatta, è una scelta del governo, quindi attualmente non credo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA