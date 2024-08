Festa del Mare ad Ancona, talk su mare e mestiere del pescatore

Alla Festa del Mare di Ancona con i talk obiettivo puntato sulle nuove competenze a servizio dell'economia del mare e sul mestiere del pescatore tra innovazione e continuità. L'edizione 2024, che in questo fine settimana animerà Ancona con una lunga serie di iniziative dal Passetto fino al Porto dorico, prosegue sul percorso già tracciato lo scorso anno, ricorda il Comune, "che affianca un palinsesto di incontri e talk dedicati ai temi più attuali, legati al mondo della pesca e delle professioni del mare, alla programmazione delle iniziative di festa (concerti, mercatini, ludiche) e delle celebrazioni religiose.

"La Festa del Mare - sottolinea a questo proposito l'assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio - è anche e soprattutto celebrazione del profondo legame fra la città dorica e l'Adriatico, in tutte le sue sfaccettature. In questa prospettiva con l'edizione 2024 vogliamo approfondire, in particolare, il tema dei mestieri legati all'economia del mare: da un lato la tradizionale professione del pescatore e, dall'altro, le nuove opportunità formative offerte dall'Università Politecnica delle Marche".

Il primo talk si svolgerà proprio in apertura della festa del Mare, dopo l'inaugurazione, prevista ai Laghetti del Passetto, "restituiti a nuova vita negli ultimi mesi, con una serie di iniziative che hanno contribuito ad animare la vita estiva della città". Dopo i saluti istituzionali - inizio alle 18 con gli interventi del sindaco Daniele Silvetti, dell'assessore Eliantonio e di Marco Pierpaoli, componente della giunta della Camera di Commercio delle Marche-, alle 18.30 si parlerà della Sfida delle nuove competenze a servizio dell'economia del mare.

Sarà proprio nel corso di questo incontro che saranno descritti i due nuovi corsi universitari di UnivPm dedicati alla blue economy, rispettivamente sulle infrastrutture logistiche in ambito portuale e sul management per la valorizzazione sostenibile delle risorse ittiche. Interverranno il sindaco Silvetti, il magnifico rettore della Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, l'ammiraglio Vincenzo Vitale, direttore marittimo e comandante del porto di Ancona. Il talk sarà moderato dal giornalista Maurizio Socci.

Nella serata di domenica, a partire dalle 21 alla Banchina 1 del porto antico, in attesa dei fuochi d'artificio, Socci presenterà il talk dal titolo "Gente di mare: racconti sull'evoluzione del mestiere del pescatore fra innovazione e continuità". Interverranno Pasquale Frascione e Paolo Gissi dell'associazione Uomini delle Navi, Federico Bigoni vicepresidente di Federpesca, Apollinare Lazzari presidente dell'associazione Produttori pesca di Ancona e Jacopo Toccaceli, consigliere comunale delegato promozione dei prodotti tipici della marca Anconetana.



