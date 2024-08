Festa del mare, c'è l'Accademia dello Stoccafisso all'Anconitana

Ci sarà anche l'Accademia dello Stoccafisso all'Anconitana alla Festa del Mare che da domani animerà le strade di Ancona, da mare a mare, dal Passetto al porto antico.

Due i punti ristoro dedicati al piatto più tradizionale della cucina anconetana (uno presso la pineta del Passetto e uno in Piazza Cavour) che saranno curati dal Ristorante Gino di Ancona.

Una novità dell'edizione 2024 nella quale l'Accademia raddoppierà le postazioni arricchendo i chioschetti specializzati in vongole e pesce locale: in Piazza Cavour saranno operativi a pranzo e a cena i fish street food specializzati in vongole e pesce bianco, mentre i chioschetti di pesce azzurro si troveranno al porto antico solo nella giornata di domenica.

L'Accademia dello Stoccafisso con questa presenza prosegue le sue attività di promozione del prelibato piatto che utilizza oltre allo stoccafisso tutte produzioni locali e i sapori a partire dalle patate, dai pomodori, accompagnati dai prestigiosi vini come il verdicchio.

Un piatto, lo stoccafisso, nato nel 500: l'abilità degli anconetani ne ha fatto un prodotto che pur venendo da altrove è divenuta un'eccellenza oggi riconosciuto con la denominazione comunale (De.Co). Rappresenta una prelibatezza trainante nell'economia gastronomia della città ed è presente nel menu di tutti i ristoranti.

Un piatto attrattivo anche per i turisti e i buongustai che provengono anche da fuori regione per assaporare questa eccellenza, una tipicità unica che è cucinata oramai su tutto il territorio regionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA