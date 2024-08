Trovato il corpo del pescatore disperso ieri in mare

E' stato trovato il corpo del pescatore disperso disperso ieri nel tratto di mare davanti Porto San Giorgio. Era a 4 miglia dalla costa. La vittima è l'83enne Bruno Boccolini di Porto San Giorgio. Le ricerche della Guardia Costiera, con diversi mezzi a mare e con elicottero, alle quali hanno partecipato anche i vigili del fuoco, sono state ininterrotte dalle 20:30 di ieri sera quando i familiari hanno dato l'allarme perché non era rientrato.

Ad avvistare la salma dell'uomo è stato l'elicottero della Guardia Costiera "Nemo 11" a circa 4 (non 3 come detto in precedenza) miglia marine dalla costa, spiega una nota della Guardia Costiera. All'avvistamento è stata dirottata la motovedetta, sempre della Guardia Costiera, Sar cp 839, che ha proceduto al recupero del corpo che, nel primo pomeriggio (alle 14:40), è stata sbarcata nel porto di porto San Giorgio a disposizione dei familiari e della autorità giudiziaria.

Nel riepilogare l'intervento di soccorso - iniziato ieri sera alle 20:30 - la Guardia Costiera spiega che contestualmente all'allarme dei familiari è stata allertata la motovedetta della capitaneria di San Benedetto cp 843. A terra era stata anche rinvenuta la vettura del pescatore parcheggiata in porto. Il centro di soccorso marittimo della direzione marittima di Ancona ha assunto subito il coordinamento delle operazioni assegnando le aree di ricerca alla motovedetta che alle ore 22.30 (non nella notte) ha rinvenuto l'unità del pescatore alla deriva nei pressi degli impianti di allevamento mitili al largo di Porto San Giorgio senza nessuno a bordo.

L'unità è stata recuperata e rimorchiata in porto con l'ausilio di un altro peschereccio. Contestualmente la sala operativa di Ancona disponeva l'impiego di risorse subacquee e aeree per la ricerca del disperso in mare. Per tutta la notte due motovedette della Guardia Costiera, il nucleo sub della Guardia Costiera di San Benedetto e il nucleo sub dei Vigili del fuoco sono stati impegnati nelle ricerche, mentre dall'alto l'intera area veniva perlustrata da elicotteri della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco, coordinati dal centro di soccorso della direzione marittima di Ancona.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA