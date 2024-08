Ritrovata l'imbarcazione del pescatore sangiovese disperso da ieri

Sono poche le speranze di ritrovare vivo l'anziano pescatore sangiovese, disperso in mare da ieri e del quale, dopo ore di ricerche, attono alle 4,30 è stata ritrovata la piccola imbarcazione a circa tre miglia dalla riva di Porto San Giorgio (Fermo).

Le ricerche, coordinate dalla direzione marittima di Ancona, non si sono mai fermate e proseguono tutt'ora. Durante la notte si è alzato in volo l'elicottero della Guardia costiera mentre il pattugliamento in mare è con due mezzi, sempre della Guardia costiera, ai quali si è aggiunto il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Stamani alla macchina dei soccorsi entrerà a far parte un nucleo sommozzatori della Guardia costiera e una ulteriore imbarcazione sempre della Guardia costiera.

L'ottantenne, sangiovese, appassianato di pesca sportiva, aveva lasciato l'approdo di Porto San Giorgio (Fermo) attorno alle 16.30 di ieri. Alle 21 i familiari, non vedendolo rientrare, hanno dato l'allarme. L'uomo non aveva con sè nè il telefono nè il gps.



