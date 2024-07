Tenta di strangolare la compagna in vacanza, ammonito

Era in vacanza in una struttura della Riviera del Conero (Ancona) quando il fidanzato avrebbe tentato di strangolarla. L'ennesimo assurdo atto che la vittima, 26 anni, lombarda, avrebbe subito durante la relazione con un giovane anconetano, folle di gelosia. Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha ammonito l'aggressore per stalking vista la gravità dei suoi comportamenti.

Una misura di prevenzione per intimare al giovane di cambiare condotta o ci saranno conseguenze peggiori, fino all'arresto. La polizia, che ha ricevuto una denuncia dell'aggressione, ha svolto indagini e in base a queste è stato emesso l'ammonimento.

Due procure, quella di Milano, provincia in cui risiede la vittima, e quella di Ancona, si sono coordinate per una attività sinergica insieme anche alla Questura di Fermo che ha raccolto importanti elementi per avviare l'istruttoria.

La fidanzata dell'ammonito avrebbe subito atti persecutori e comportamenti da parte del compagno: il più grave è avvenuto nei giorni scorsi in una località della Riviera del Conero. Durante il soggiorno, dopo a seguito di un litigio, lui l'avrebbe insultata e poi le avrebbe stretto le mani al collo ma la ragazza sarebbe poi riuscita a liberarsi. Dagli accertamenti è emerso che il compagno avrebbe tenuto atteggiamenti minacciosi anche nei confronti di amici e parenti della ragazza.

"Esserci sempre è soprattutto intervenire prima che le situazioni degenerino - ribadisce il questore Capocasa -.

Nessuna storia viene sottovalutata e la nostra attenzione è rivolta a tutte le situazioni di difficoltà affinché le vittime di tali atteggiamenti possano contare sulla nostra presenza, sul nostro ascolto e soprattutto sul nostro aiuto concreto".



