La Guardia di Finanza festeggia il 250/o anniversario

E' in corso nella splendida cornice del Porto di Ancona, alla presenza del Comandante Interregionale dell'Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Fabrizio Cuneo, del Comandante Regionale Marche, Generale di Divisione Alessandro Barbera e delle massime Autorità locali, civili e militari, la celebrazione della ricorrenza del 250/ Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

Presente una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, in servizio nella provincia dorica, dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, dei Gonfaloni del Comune di Ancona decorato di medaglia d'oro al valor civile, della Regione Marche e della Provincia di Ancona, nonché una rappresentanza delle Associazioni combattentistiche e d'arma.

L'evento celebrativo si è aperto con gli onori di rito al Generale Cuneo al quale ha fatto seguito la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell'Ordine del Giorno del Comandante Generale del Corpo, Generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro.

Nel corso dell'intervento, il Comandante Regionale Marche, Generale di Divisione Alessandro Barbera ha rimarcato il forte impegno che la Guardia di Finanza riserva al contrasto delle frodi, dell'evasione fiscale e della criminalità economico-finanziaria nonché alla tutela della spesa pubblica, come evidenziati dai brillanti risultati conseguiti nei vari ambiti della mission istituzionale. La celebrazione si è conclusa con la consegna degli encomi tributati ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti operazioni di servizio.



