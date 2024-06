Nelle Marche la Finanza scopre 325 evasori totali in 17 mesi

Circa 28 mila interventi ispettivi e oltre 3.100 indagini hanno impegnato la Guardia di Finanza, nella lotta agli illeciti economico-finanziari e alle infiltrazioni della criminalità nell'economia delle Marche: sono alcuni dei numeri che tracciano il bilancio dell'attività - dall'1 gennaio 2023 ai primi cinque mesi del 2024 - dei Reparti del Comando Regionale Marche della Guardia di finanza presentati oggi dal Comandante Regionale Marche, Generale di Divisione, Alessandro Barbera in occasione delle celebrazioni per i 250 anni dalla fondazione del Corpo.

I numeri parlano di 325 gli evasori totali e 534 lavoratori in nero o irregolari. Nove gli evasori internazionali'. Il rapporto delle Fiamme gialle parla anche della richiesta 149 cessazioni della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies; il sequestro di oltre 8.300 kg di prodotti energetici. Ma anche il sequestro di 1,35 quintali di tabacchi lavorati esteri.

Scoperte inoltre 16 frodi con fondi europei (2,3 milioni di euro). Tra i 592 interventi della Guardia di finanza 378 hanno riguardato il reddito di cittadinanza. Indagini a tutto campo anche in tema di spesa pubblica con 580 denunce e la segnalazione alla Corte dei conti di 99 responsabili (danni erariali per oltre 18,4 milioni di euro). Altre 29 denunce sono scaturite dalla collaborazione con la Nel capitolo riciclaggio 93 le denunce (7 arresti) e ricostruite operazioni illecite per oltre 65 milioni. La lotta all'abusivismo bancario e finanziario, su canali telematici, ha portato alla denuncia di 30 persone e l'esecuzione di sequestri per oltre 22 milioni di euro.

Individuate 74 violazione di illecite movimentazioni per circa 4 milioni, l'accertamento di 74 violazioni nonché il sequestro di valuta, titoli e certificati contraffatti per circa 73 mila euro. In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d'impresa, sequestrati beni per 100 mila euro su un totale di patrimoni distratti di circa 23 milioni, per usura ed estorsione denunciati 13 soggetti con sequestri per oltre 2,5 milioni. Nel contrasto al crimine organizzato sono state 52 le denunce e sei gli arresti.

Sul fronte antimafia sequestrati e confiscati oltre 5 milioni. I Reparti marchigiani delle Fiamme gialle hanno sequestrato, in territorio nazionale ed estero, circa 1.250 kg di sostanze stupefacenti e denunciato 269 persone (46 in stato di arresto) e segnalate 699 ai Prefetti.

Trentacinque le denunce a tutela del mercato dei beni e dei servizi. Sequestrati oltre 10 milioni di prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy e circa 10 mila chilogrammi di prodotti agroalimentari.

Nel 2023, a livello regionale, la Guardia di Finanza ha impiegato oltre 900 giornate-uomo in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi. Un impegno che continua anche nel 2024, e ha portato ad un impiego complessivo di 319 giornate-uomo in servizi di ordine pubblico.



