Grandinata record sul Fermano, danni e disagi

Una violenta grandinata, mista a pioggia, si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi sul Fermano, in particolar modo nei comuni di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio.

In alcune zone delle città dei veri e propri fiumi d'acqua piovana mista a grandine hanno invaso le strade cittadine, soprattutto quelle in pendenza. Diversi i sottopassi allagati. A Fermo danneggiato l'asfalto in diversi punti della città e sampietrini saltati in centro storico. Diversi anche gli alberi caduti e conseguenti chiamate con richieste di intervento ai vigili del fuoco.

Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, si è recato nei punti dove sono state segnalate le maggiori criticità: "La violenta grandinata ha fatto saltare i sampietrini e anche l'asfalto, dalle tubature sottostanti, in diverse zone della città, soprattutto quelle con strade in pendenza. Dalla Regione mi hanno contattato avvisandomi che proprio su Fermo, Porto Sant'Elpidio c'era una violenta "cella" temporalesca. Siamo al lavoro per verificare l'entità dei danni»



