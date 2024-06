Vento e grandine ad Ancona, divieto balneazione in alcune zone

Dopo il Fermano anche ad Ancona vento, pioggia e grandine hanno bersagliato la città. Una raffica di chicchi di piccole dimensioni è caduta per qualche minuto anche nelle zone centrali di Ancona dove alcuni semafori sono andati per qualche momento in tilt.

Dopo la pioggia intensa si sono attivati anche gli scolmatori ed è scattato il divieto di balneazione dal confine tra Ancona Falconara fino a Torrette porticciolo, sotto la piscina del Passetto e sotto il Cardeto.



