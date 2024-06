Il voto nel cratere post sisma, 'sia utile per il nostro futuro'

di Gianluigi Basilietti Il voto per le Comunali corre lungo la dorsale appenninica - sponda marchigiana - che da otto anni è impegnata nella ricostruzione post terremoto. A Visso, Castelsantangelo sul Nera, Pieve Torina, Fiastra e Serravalle di Chienti, Sarnano, (Macerata) si sono regolarmente aperti i seggi dove oggi e domani i cittadini sono chiamati a esprimersi per le europee, ma anche per scegliere i sindaci a cui affidarsi per i prossimi cinque anni. In ballo, oltre al formale rinnovo dei consigli comunali, c'è il futuro di questi borghi che nel 2016 vennero sconquassati da una serie di terribili scosse che provocarono una distruzione pressoché totale.

Da allora questa è la seconda volta che i cittadini sono chiamati ad esprimersi. In queste realtà sono in totale dieci i pretendenti alla fascia tricolore. L'ANSA è entrata nei seggi di Visso e Castelsantangelo, proprio in prossimità dell'apertura. I primi votanti non si sono fatti attendere, alle ore 15 a Visso c'erano già oltre venti persone in fila per segnare le schede.

Tutte con la speranza che "possa essere un voto utile per il nostro futuro e quello dei nostri figli", dice una signora tra le prime a entrare nella cabina elettorale.

Una speranza che diventa appello ai tre candidati di Visso, dove a contendersi il Comune sono Rosella Sensi - ex presidente della Roma - con la lista "Cambiare insieme", Giuliano Pazzaglini con "Insieme per Visso" e Andrea Innocenzi con "Visso unita". A Castelsantangelo si sfidano Ovidio Valentini che guida "Impegno civico" e Alfredo Riccioni con "Futuro per Castello". A Pieve Torina il duello elettorale è tra l'uscente Alessandro Gentilucci con "Uniti per Pieve Torina" e Maria Rosaria Caracciolo con "Lega autonomie municipali". Fiastra sarà governata da uno tra Giancarlo Ricottini di "Fiastra volta pagina" e Manuela Ermini con "Uniti per Fiastra". A Serravalle, invece, a Rinaldo Rocchi, "Unione democratica", basterà portare alle urne la metà più uno dei votanti per assicurarsi l'elezione a sindaco. Un altro centro che si appresta a eleggere il sindaco è Sarnano dove si sfidano due liste "CambiAMO Sarnano" per Fabio Fantegrossi e "Insieme per Sarnano" che supporta la candidatura a primo cittadino di Giacomino Piergentili.

L'intera area del cratere sismico e vari paesini sono in fibrillazione per la tornata elettorale, i seggi sono più popolati che negli altri centri e nei bar si parla solo di politica ed elezioni, con un occhio rivolto alla speranza della ricostruzione.



