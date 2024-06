Manca una riga nella scheda, candidato vuole sospendere il voto

Una segnalazione di schede "anomale" nei 14 seggi di Vallefoglia in provincia di Pesaro Urbino. Il candidato sindaco della lista 1 Vallefoglia Cambia Andrea Torcoletti denuncia di esser stato danneggiato e chiede la sospensione del voto. "Le schede che vengono distribuite agli elettori hanno, in corrispondenza della mia lista, una sola riga per esprimere la preferenza dei consiglieri e non due come impone la legge. - lamenta il candidato - Per cui, molti miei elettori mi hanno chiamato dicendo di aver votato un solo consigliere perché non hanno trovato la seconda riga per esprimere il secondo consigliere".

"Abbiamo controllato con i nostri rappresentanti di lista ed è così. - prosegue Torcoletti - Tutte le altre liste invece hanno le due righe regolari nella scheda. Mi sento danneggiato e chiedo che venga sospeso il voto. La Prefettura, da me interpellata, mi ha risposto che è competenza del Comune, l'ufficio elettorale del Comune mi ha risposto che è competenza della prefettura. Ho incaricato il mio legale di procedere formalmente - conclude - contro la grave anomalia che altera la correttezza del voto".



