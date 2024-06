Ocean Viking ad Ancona, finite le operazioni di sbarco naufraghi

Si sono concluse al porto di Ancona, dopo meno di due ore dall'approdo alla banchina 19, le operazioni di sbarco dei 67 naufraghi arrivati a bordo della nave umanitaria Ocean Viking di Sos Mediterranée: i migranti, tra i quali non si è registrata alcuna criticità di tipo sanitario, sono stati trasferiti in pullman all'impianto sportivo Paolinelli di Ancona, in zona Baraccola, per le procedure di identificazione che seguiranno i primi accertamenti sanitari già avvenuti.

I migranti arrivati con l'imbarcazione della Ong provengono da nove nazioni diverse (Siria, Bangladesh, Egitto, Pakistan, Palestina, Guinea Conarky, Sud Sudan, Etiopia ed Eritrea) con netta prevalenza di siriani (circa 40): ci sono tre minori non accompagnati che verranno presi in carico dai servizi sociali del Comune di Ancona e accolti temporaneamente in strutture della citta; le altre 64 persone, tra cui quattro minori accompagnati, verranno invece trasferiti, in egual misura, in località delle Regioni Basilicata ed Emilia Romagna. Alle operazione di sbarco e accoglienza dei naufraghi, che si sono svolte velocemente e regolarmente, hanno partecipato tutti gli enti, istituzioni, forze dell'ordine e associazioni sanitarie e di volontariato coinvolte; presenti in banchina, tra gli altri, il prefetto di Ancona Saverio Ordine, il questore Cesare Capocasa, i vertici di Carabinieri e Guardia di Finanza, il vice sindaco di Ancona Giovanni Zinni.



