Vice sindaco, 'fenomeno sbarchi così non può reggere nel tempo'

Il Comune di Ancona e tutti gli enti, le istituzioni e associazioni coinvolte nelle operazioni di accoglienza "si prodigano affinché lo sbarco avvenga in maniera umana e solidale" ma "il problema vero non è se abbiamo tre migranti in più o in meno ma che il fenomeno degli sbarchi così com'è non può reggere nel tempo". Così il vice sindaco di Ancona Giovanni Zinni, con delega anche alla Protezione Civile e sicurezza urbana, che si trova sulla banchina 19 del porto per partecipare alle operazioni di accoglienza e identificazione dei 67 naufraghi salvati davanti alle acque della Libia e arrivati con la nave umanitaria Ocean Viking.

"La Prefettura di Ancona - osserva Zinni - ha messo in piedi una procedura collaudata in termini umanitari di accoglienza reale e sostanziale, ed efficiente. Tutte le associazioni che partecipano alle operazioni, dal Comune all'Azienda sanitaria territoriale alle associazioni di volontariato, Croce Rossa, forze dell'ordine, si prodigano affinché lo sbarco avvenga in maniera umana e solidale. Resta il problema politico - aggiunte il vice sindaco - che non appartiene a chi accoglie sul territorio ma è un problema non solo del Parlamento italiano ma del Parlamento Europe, di tutta l'Unione Europea". "Il problema politico di questa emigrazione esagerata resta - prosegue Zinni - e bisogna tracciare una rotta che in una qualche misura lo contenga: probabilmente la rotta tracciata dal Governo Meloni con il Piano Mattei, cioè quella di andare a creare sviluppo nel Nord Africa, è la strada più concreta da perseguire da parte di tutta l'Unione europea".

"Come sovente accade i minori non accompagnati, di piccola età, - riferisce il vice sindaco -, vengono gestiti dal Comune di Ancona in maniera più che efficace con i servizi sociali. Gli assistenti sociali li prendono in carico: non accade che restano in maniera stabile perché spesso viene trovata un'altra collocazione migliore e spesso fuori Ancona. Il problema vero - conclude - non è se abbiamo tre migranti in più o in meno ma che il fenomeno degli sbarchi così com'è non può reggere nel tempo".

Come ha riferito il Prefetto di Ancona, Saverio Ordine, i tre minori accompagnati compresi tra i 67 naufraghi verranno accolti in strutture marchigiane mentre le altre 64 persone, tra cui tre minori accompagnati, verranno trasferiti in egual misura tra la Basilicata e l'Emilia Romagna. Al momento non viene segnalata alcuna criticità sanitaria a bordo.



