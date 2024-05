'Prevenzione in Azione', ad Ancona due giorni di visite gratuite

"Prevenzione in Azione", Fondazione Salesi in prima linea nella due giorni di visite e test gratuiti. L'appuntamento ad Ancona il 18 e 19 maggio, in Piazza Pertini, dove ci sarà il Villaggio della Salute con oltre 25 ambulatori. Sono ancora aperte le prenotazioni per l'iniziativa che prevede visite e test gratuiti a favore della popolazione pediatrica e adulta, promossa dalla Fondazione Ospedale Salesi Onlus insieme alla Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Onlus, in collaborazione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, l'Università Politecnica delle Marche e la Regione Marche, e con il sostegno dell'Amministrazione comunale di Ancona.

Le specialità oggetto dell'iniziativa sono: prevenzione cardiologica, cerebro-vascolare, allergologia, medicina riabilitativa, dermatologia, oculistica, controllo dell'osteoporosi e della tiroide, odontostomatologia, chirurgia plastica, oncologia, gastroenterologia, stato nutrizionale, otorinolaringoiatria, consulenza sui disturbi dell'alimentazione in età evolutiva, malattie infettive pediatriche, senologia, pneumologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, clinica pediatrica, ortopedia adulta e pediatrica, chirurgia pediatrica, immunologia clinica, screening delle malattie rare.

"E' una iniziativa che ci rende orgogliosi - dichiara la presidente della Fondazione Ospedale Salesi Onlus, dottoressa Cinzia Cocco, direttore amministrativo dell'Aou delle Marche - l'obiettivo è quello di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Ringrazio i medici specialisti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche che con grande generosità si sono messi a disposizione per questa iniziativa di grande valore per la salute della popolazione: i nostri professionisti, infatti, svolgeranno visite ed esami in maniera volontaria e al di fuori dell'orario di lavoro, fornendo un contributo preziosissimo in termini di prevenzione attiva".

La presidente Cocco sottolinea anche la sinergia fra le due Fondazioni Ospedaliere, e la rete tra Istituzioni, "un grande lavoro di squadra a beneficio della salute della popolazione pediatrica e adulta". Numerose le specialità del Dipartimento Materno Infantile dell'Aou delle Marche, coinvolte nell'iniziativa di prevenzione. Le prenotazioni vanno effettuate sulla piattaforma digitale "PRENOTA" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche (nella homepage del sito www.ospedaliriuniti.marche.it.)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA