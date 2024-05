La Macroregione Adriatico Ionica 'adotta' la dieta mediterranea

La dieta mediterranea diventa un impegno della Macroregione Adriatico-Ionica. A Spalato, in Croazia, in occasione dell'Assemblea annuale dei soci del Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio (Forum Aic), il presidente Gino Sabatini ha sottoscritto, insieme ai rappresentanti delle altre due reti delle università e delle città dell'Adriatico e dello Ionio, la Dichiarazione congiunta sulla salvaguardia e promozione della dieta mediterranea nella macroregione adriatico-ionica.

La Dichiarazione di Spalato riconosce la dieta mediterranea come "un modello di alimentazione strettamente connesso alla cultura e alle tradizioni delle comunità della macroregione adriatico-ionica ed impegna le reti delle Camere di commercio, delle Città e delle Università a promuovere e proteggere la ricchezza della dieta mediterranea attraverso un approccio integrato e collaborativo". Questo impegno si traduce in "azioni concrete, come il riconoscimento dei suoi valori culturali, il coinvolgimento del settore privato per garantire la qualità dei prodotti, la promozione di eventi culturali e festival gastronomici, nonché la sensibilizzazione sulla sua adozione".

Si propone inoltre di "sostenere pratiche agricole sostenibili e il consumo responsabile per preservare l'ambiente e la biodiversità della Macroregione". Il documento prevede infine la promozione di standard di qualità per i prodotti della dieta mediterranea e la collaborazione con il settore turistico per promuoverla come attrazione turistica".

La Dichiarazione di Spalato è stata molto apprezzata dal Consiglio dell'Adriatico e dello Ionio, composto dai ministri degli Affari esteri dei 10 Paesi della macroregione adriatico-ionica ed inserita nella Dichiarazione finale del IX Forum Eusair a Sebenico, sotto la presidenza croata della Strategia macroregionale. E' la prima volta che un documento condiviso dalle reti delle Camere di commercio, Città ed Università viene fatto proprio dai vertici politici della Strategia Europea per la Macroregione Adriatico-Ionica.

Secondo Sabatini "oggi, insieme, abbiamo compiuto un passo importante verso un futuro più sano, sostenibile e culturalmente ricco per la nostra Macroregione Adriatico-Ionica". "Siamo molto lieti che questa iniziativa dei Fora assuma da questo momento il supporto dei 10 governi dell'Iniziativa Adriatico Ionica -, quale simbolo di totale adesione alla realtà sociale, economica e culturale dell'intera area" il commento dell'ambasciatore Fabio Pigliapoco del Segretariato Integrato dell'Iniziativa Adriatico Ionica, auspicando che il documento costituisca "la prima tappa di un percorso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA