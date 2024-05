UlisseFest in piazze e teatri di Ancona, c'è Skin alla consolle

In piazze, teatri e altri luoghi iconici di Ancona, dal 4 al 7 luglio, si svolgerà "UlisseFest - La festa del viaggio di Lonely Planet" che aggiunge una giornata alla sua programmazione. Sarà un ricco programma per offrire, ai cittadini e ai visitatori, tante occasioni di riflessione e di evasione, unite tra loro dal filo rosso del viaggio. Tra le novità di questa edizione l'anteprima di venerdì 31 maggio al Teatro delle Muse (ore 21) con Alessandro D'Avenia che, per la prima volta nel capoluogo marchigiano, offrirà al pubblico una riflessione sulla figura dell'eroe omerico e sulla capacità del mito di influire positivamente sulle nostre vite.

Nel nuovo spazio dell'Arena sul Mare, al Porto Antico, tre serate di concerti accenderanno le notti di Ancona. Giovedì 4 luglio Vasco Brondi porterà sul palco il suo nuovo disco "Un segno di vita", manifesto di umanità e di empatia dove suoni e parole cercano di schiarire questi tempi bui. Con pensieri, chitarre distorte e la voglia inesauribile di uscire dai percorsi più scontati, il cantautore ci accompagna in un viaggio al di là degli schermi e degli schemi. Venerdì 5 luglio (ore 22.30) la serata comincerà con la Super Taranta Night, diretta da Antonio Castrignanò e Mauro Durante, con personalità iconiche della pizzica salentina; si continuerà fino a notte fonda con il Dj set "Febbre a '90".

Nella gionata di sabato 6 luglio, il palco dell'Arena sul Mare ospiterà due straordinarie artiste: alle 21.30 sarà la volta della cantautrice Malika Ayane che regalerà ad Ancona uno dei suoi pochi concerti estivi, facendo viaggiare il pubblico con la sua voce unica che ha conquistato tutti con il suo eclettismo e la sua capacità di spaziare dal pop al contemporary R&B fino al jazz. Alle 23.30 la consolle sarà affidata a Skin, star internazionale, voce storica degli Skunk Anansie, icona della moda, attrice, attivista e soprattutto travolgente dj.





