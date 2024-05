Premio 'Dante di Shakespeare', online bando per gara di teatro

È online il bando per la seconda edizione della gara biennale di teatro di strada "Dante di Shakespeare", patrocinata dalla Società Dante Alighieri e dalla Fondazione Einaudi.

La seconda edizione si basa sul terzo volume della trilogia, Dante di Shakespeare III di Monaldi&Sorti, che verrà presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino domenica 12 maggio, con un reading di Giuseppe Pambieri e della figlia Micol.

Quest'anno il premio "Dante di Shakespeare" è stato "adottato" anche dal Ginesio Fest, presieduto da Remo Girone e diretto da Leonardo Lidi, coordinatore della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino. Insieme al Ginesio Fest, anche il Comune di San Ginesio (Macerata) e la Fondazione Marche Cultura, che con un contributo del Ministero degli Esteri e la partecipazione estesa anche agli Istituti Italiani di Cultura all'estero daranno vita alla seconda edizione.

Il bando è all'indirizzo https: https://linktr.ee/premiodantedishakespeare2024).

Il terzo volume della trilogia di Monaldi&Sorti ha portato all'attenzione molte novità storiche illustrate nelle corpose appendici. Gli autori Rita Monaldi e Francesco Sorti hanno riscoperto antichi documenti che testimoniano il soggiorno e i contatti di Dante e del figlio Jacopo con i cistercensi dell'abbazia di Chiaravalle (Macerata), nei pressi di San Ginesio. Inizialmente erano due pergamene, ma poi, a libro pubblicato, ne hanno trovata una terza e poi una "quarta. E da poco anche una quinta. "È la punta dell'iceberg - dichiarano -, c'è materia per riscrivere non solo la biografia di Dante ma anche la genesi della Divina Commedia secondo le intuizioni di alcuni grandi studiosi di Oxford e Cambridge, alle quali le nostre scoperte forniscono i sostegni archivistici finora mancanti".

Il volume è anche protagonista della rassegna di reading teatrali "Shakespeare racconta Dante", in occasione dei 460 anni dalla nascita di Shakespeare, con grandi nomi come Pambieri, Mariano Rigillo, Remo Girone, Pamela Villoresi, Elisabetta Pozzi e Tullio Solenghi. L'uscita del terzo volume ha trascinato i primi due nelle classifiche Amazon fino ai primissimi posti di Narrativa Storica in formato audiolibro. Il 13 maggio prossimo Amazon Audible pubblicherà l'audiolibro di Dante di Shakespeare III, con la voce di Alessandro Budroni. In formato cartaceo i volumi del Dante di Shakespeare sono approdati nelle scorse settimane nella triade dei libri danteschi più desiderati su Amazon, insieme a bestseller come il volume divulgativo di Aldo Cazzullo.

Rita Monaldi e Francesco Sorti sono autori di 12 libri, bestseller internazionali tradotti in 26 lingue e 60 Paesi che hanno venduto oltre due milioni di copie. Con il noir Malaparte.

Morte come me sono stati selezionati nella dozzina del premio Strega 2017. Con Solferino hanno pubblicato i primi due romanzi della trilogia Dante di Shakespeare. Amor ch'a nullo amato (2021) e Ahi, serva Italia! (2022).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA