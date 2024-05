Oltre mille domande al Comune di Ancona per contributi utenze

Sono 1.190 le domande pervenute all'Amministrazione comunale di Ancona in adesione all'avviso pubblicato un mese fa su iniziativa dell'Assessorato alla Famiglia, per l'erogazione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche per le famiglie residenti nel Comune dorico.

Destinatari della misura sono i nuclei familiari rientranti nella fascia 1, Isee fino a 5.000 euro, e nella fascia 2, con Iseee compresa tra 5.000,01 euro e 10mila euro. I contributi variano dai 100 ai 300 euro, a seconda delle fasce.

Ad una prima verifica, risultano più numerosi i richiedenti appartenenti alla seconda fascia. Gli uffici impiegheranno del tempo per arrivare a definire l'elenco delle domande ammesse, arrivate tra cartacee e pec. La graduatoria defnitiva dovrebbe essere pronta per la metà del mese di giugno.

I contributi erogati - si ricorda - sono risorse proprie del Comune, per un totale di 300mila euro. L'iniziativa adottata rinvia alle azioni strategiche approvate nelle "Linee programmatiche di mandato 2023/2028" dal Consiglio comunale (18 luglio 2023) in merito al "sostegno dei nuclei familiari per il superamento di situazioni di disagio economico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA