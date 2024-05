Assemblea soci Bcc Ancona e Falconara, nominato il nuovo cda

L'assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara Marittima, che si è svolta ieri a Jesi, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023, che si "chiude con un utile di euro 2.449.866, classificata in classe A per gli EWS di ICCREA, classificazione mai raggiunta dalla banca". Lo fa sapere l'istituto di credito, ricordando che "contestualmente è terminato il mandato del consiglio di amministrazione presieduto dall'avvocato Sergio Cugini".

L'Assemblea dei soci ha nominato il nuovo consiglio d'amministrazione nel quale sono entrati Camillo Catana Vallemani (che guidava la lista proposta dal cda uscente ed è candidato alla presidenza), Lucia Carletta, Luca Calamita e Riccardo Recanatini; confermati nel cda "Luigi Giulietti, Maria Silvia Galmozzi , Alberto Bellucci, Riccardo Mannucci e Paolo Bedetti".

Il mandato triennale si completerà con l'approvazione dei bilancio al 31 dicembre 2026. "Il consiglio si compone di professionisti di esperienza e spiccate qualità professionali - precisa Catana Vallemani - con quattro figure nuove che sapranno dare nuova linfa e nuove energie alla conduzione dell'attività, mentre i cinque componenti confermati sono garanzia di continuità di una banca che ha saputo dimostrare la propria tenuta in questo periodo così particolare che l'economia sta attraversando". "Nel gruppo - prosegue - c'è un ottimo affiatamento, sono sicuro che lavoreremo al meglio, e per esprimere il valore che una banca del territorio può e deve offrire, svilupperemo i contatti con le tutte le istituzioni, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e il mondo delle associazioni". "Frattanto - conclude Catana Vallemani - la banca proseguirà nel suo corso virtuoso, già impostato ed operativo, che trova conferma in un risultato andamentale ampiamente positivo del primo trimestre dell'anno, pari a circa 900mila euro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA