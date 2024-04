Lista proposta da cda uscente per governo Bcc Ancona e Falconara

Definiti i nominativi dei candidati del Consiglio d'amministrazione per il triennio 2024/2027 individuati dal Consiglio uscente della Bcc di Ancona e Falconara Marittima. "Molte conferme ed alcuni nuovi ingressi che sapranno infondere nuove energie e idee strategiche per il rilancio della Banca", sottolinea una nota.

"Ecco la formazione al completo: - elencano i promotori - Camillo Catana Vallemani, Maria Silvia Galmozzi, Lucia Carletta, Paolo Bedetti, Alberto Bellucci, Luca Calamita, Luigi Giulietti, Riccardo Mannucci, Riccardo Recanatini. Per il Collegio sindacale - prosegue - Corrado Mariotti, Serenella Spaccapaniccia e Antonio Gitto". "Stiamo raccogliendo moltissimi consensi tra i nostri Soci con ognuno dei quali assumiamo contestualmente un impegno per una gestione seria e in linea con le finalità mutualistiche statutarie e di appartenenza al Gruppo Iccrea Banca. - affermano i promotori della lista - I Soci hanno consentito alla nostra banca di nascere, crescere e sostenere il territorio e noi intendiamo operare in totale coerenza con i principi ispiratori del credito cooperativo, ponendo la persona nella massima considerazione e facilitandone lo sviluppo personale e imprenditoriale. Oggi il sostegno dei Soci - aggiungono - potrà diventare ancora più forte e completo grazie all'appartenenza al Gruppo Iccrea Banca, il che consente di poter garantire l'accesso a servizi ad alto valore aggiunto e a condizioni di assoluto vantaggio".

"Nel disegnare la banca che verrà, con i colleghi della mia lista, - si legge ancora nella nota - abbiamo inteso allargare il campo alla qualità dei servizi offerti puntando a mantenere e a valorizzare la nostra presenza sul territorio. Le 13 filiali, la direzione e il Cda saranno, ciascuno per quanto di propria competenza, a servizio dell'utenza con professionalità e disponibilità. Lavoreremo per valorizzare le specializzazioni e fornire la consulenza sia nei confronti dei risparmiatori che delle imprese, ponendo primaria attenzione agli aspetti sociali ed ambientali Es. Intendiamo semplificare ai soci l'accesso ai servizi di banca (e non solo) consentendo l'utilizzo semplice ed immediato sia presso le nostre filiali che a distanza".

"Punteremo ad avere dei veri e propri poli specialistici in cui i gestori - continua - potranno seguire con attenzione e maggior competenza il mondo delle Pmi (anche micro e nano imprese) ma potranno anche rapportarsi con l'intera filiera produttiva, incluse le imprese di grandi dimensioni, grazie alle sinergie già esistenti di Iccrea. Conserveremo il profilo di banca territoriale, ma sapremo sviluppare le professionalità necessarie per affrontare le tematiche sempre più complesse che ci verranno sottoposte dal mondo imprenditoriale, professionale ed associativo. Lo stesso dicasi per i privati, che potranno contare su gestori specializzati nelle tematiche di gestione dei risparmi, ma anche di welfare, sanità, previdenza e gestione patrimoniale".

"Riteniamo fondamentale - affermano i promotori della lista legata al cda uscente - agire in piena collaborazione con i protagonisti del territorio, come l'Univpm, la Cciaa delle Marche, la Regione Marche, gli Enti locali territoriali, le Associazioni di categoria, gli Ordini professionali e i Confidi: ognuno di questi enti ha un ruolo satellitare insostituibile nella vita di ogni impresa". "La Banca rimarrà in prima linea per semplificare l'iter per la richiesta dei mutui per la prima casa, -proseguono - fondamentali per assistere le richieste dei giovani del territorio al fine di consentire alle famiglie di risparmiare tempo e energie e, soprattutto, per non allontanarsi dal nostro territorio e contribuire allo sviluppo demografico.

Le scuole e le facoltà universitarie saranno un prezioso bacino sia per individuare nuovi talenti che per assieme definire iniziative di sensibilizzazione e diffusione di tematiche finanziarie". "L'attenzione verso il territorio sarà dimostrata, in concreto, oltre che raccogliendo risparmi e reinvestendoli nel territorio, anche con interventi di solidarietà e sostegno per contribuire alla integrazione e allo sviluppo delle famiglie, delle imprese e delle comunità. - conclude la nota - Ciò è in linea con il codice etico adottato da questa Bcc e da tutte quelle aderenti ad Iccrea, che stabilisce i principi di condotta da adottare nell'operatività, in ogni scelta e decisione, e prevede l'impegno a promuovere una cultura aziendale basata su comportamenti etici nonché sui valori di integrità, fiducia, professionalità, responsabilità e trasparenza".

L'Assemblea dei soci si terrà il 5 maggio, alle 9, presso l'hotel Federico II di Jesi. In competizione con la Lista espressa dal Cda uscente, si pone la "Lista Pierlorenzi", che ha invece come capolista Giacomo Franguelli e che si è presentata ai soci nei giorni scorsi.



