Craxi, è il periodo più pericoloso dalla Seconda Guerra mondiale

"Stiamo sicuramente attraversando il periodo più gravido di pericoli dalla Seconda Guerra Mondiale. Tutto il sistema internazionale, e il governo italiano anche come presidenza del G7, è impegnato ad evitare una escalation del conflitto in Medio Oriente, però di reazione in reazione scivolare in un conflitto non è difficile": lo ha detto Stefania Craxi (Forza Italia), presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, a margine di una manifestazione a Falconara dedicata alla pace e agli scenari mediorientali.

"E' un conflitto che ha un'origine precisa - ha aggiunto -: nasce dalla mattanza compiuta da Hamas il 7 ottobre 2023, quando ha ucciso, torturato e rapito centinaia di civili inermi. Dietro però c'è un progetto dell'Iran, che in questi anni ha finanziato, armato, istruito gruppi anti israeliani e filo iraniani in Libano, Iraq, Siria, avendo come obiettivo quello che il regime teocratico dichiarato sin dai suoi esordi: distruggere Israele. Dall'altro lato vuole contendere a quei governi arabi sunniti che dialogano con l'Occidente la leadership dell'Islam". Secondo Craxi, la causa palestinese è ostaggio del regime teocratico iraniano, che sa che è un tema molto popolare nel mondo arabo".

"E' un momento molto delicato, molto pericoloso - ha ribadito -, mi auguro che Netanyahu non reagisca all'attacco, per alto inaudito, dell'Iran: sarebbe un errore politico e non sarebbe il primo compiuto dal premier israeliano".



