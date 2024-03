Urbino si riappropria di Raffaello con una mostra permanente

Musei aperti, mercatini, attività per i ragazzi e alcune piacevoli sorprese sono state preparate per accogliere chi arriverà a Urbino nel periodo pasquale. Per gli amanti dell'arte le novità 2024 sono due: la nuova mostra permanente "Raphael Urbinas", al primo piano del Collegio Raffaello (piazza della Repubblica), dove è stato allestito un percorso che presenta 30 riproduzioni in scala 1:1, in 2D, con una percezione di tridimensionalità, di celebri capolavori di Raffaello. La mostra ha un ricco apparato descrittivo, l'ingresso è libero.

Nel ponte festivo, in piazza della Repubblica, dalle 21 alle 23.30, a cicli di circa 10 minuti l'uno, ci sarà uno spettacolare Videomapping proiettato sulla facciata del Palazzo Nuovo. Anche in questo caso, con accompagnamento musicale, le proiezioni avranno come protagoniste le opere di Raffaello Sanzio e i riferimenti al Rinascimento Matematico.

"Per le festività pasquali 2024 - spiega l'assessore agli Eventi Elisabetta Foschi - la collaborazione fra l'Amministrazione comunale e il Legato Albani ha permesso di accogliere i visitatori nel nome di Raffaello. La mostra nel Collegio Raffaello e il Videomapping sono due esperienze particolarmente coinvolgenti. La città, con i suoi musei, le mostre e l'appuntamento di Pasquetta per i bambini, a cura del Club Iddu, con il sostegno del Comune, è pronta per ricevere i turisti".

Nel fine settimana di Pasqua, la Galleria Nazionale delle Marche-Palazzo Ducale sarà visitabile di domenica e lo sarà anche il primo aprile per Pasquetta, con un'apertura straordinaria dalle 8,30 alle 19,15. Aperta la Casa natale di Raffaello (9.00-12.30/15.00 - 18.30) dove fra l'altro è allestita la mostra temporanea "Cornelis Cort", un incisore olandese alla conquista dell'Italia. Aperti anche gli Oratori di San Giovanni Battista e San Giuseppe, il Museo Diocesano Albani e l'Oratorio della Grotta. Nelle Sale del Castellare di Palazzo Ducale è aperta la grande ed esclusiva mostra di opere di Luigi Bartolini. Aperta anche la Rocca della Fortezza Albornoz.

Nel centro storico la Proloco organizza i mercatini di artigianato, modernariato e antiquariato (30-31 marzo e primo aprile). Ci sarà la tradizionale "Caccia alle uova" per bambini dai 4 ai 10 anni accompagnati dai genitori, organizzata del Club Iddu per la mattina del giorno di Pasquetta, nel Collegio Raffaello.



