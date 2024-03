Terremoto: Pd, la destra affossa la ricostruzione

"Con la bozza di decreto che il Consiglio dei ministri ha varato ieri si dichiara l'ennesimo stop alla ricostruzione. La filiera delle destre ha espresso la volontà di eliminazione dello sconto in fattura e della cessione del credito d'imposta rispetto al 110% di cui beneficiano gli immobili lesionati. In altre parole, la fine per la ricostruzione del sisma del 2016". Così in una nota il Pd delle Marche, ricordando che un mese fa il commissario Guido Castelli aveva ringraziato il governo per avere mantenuto le agevolazioni. Proprio a Castelli si rivolge la segretaria dem Chantal Bomprezzi, per sapere se "era informato di questo atto.

Così come deve dare un cenno il presidente della Regione Marche Acquaroli: tutti i presidenti di Regione coinvolti, Tesei (Umbria), Rocca (Lazio), Marsilio (Abruzzo) e il nostro, sono espressione della maggioranza di governo. La prova che la filiera di destra, non solo non funziona, ma è controproducente". I deputati Pd Irene Manzi e Augusto Curti hanno presentato un'interrogazione al ministro dell'Economia Giorgetti: "se il problema di Giorgetti sono i costi di questa residuale agevolazione, è lui che deve trovare un'altra soluzione; qui c'è in ballo la vita di territori e persone".

Dal Forum delle Aree interne organizzato dal Pd con l'ex commissario Giovanni Legnini tra i presenti, è emerso "che dal suo insediamento, Castelli non ha mai pubblicato i report mensili degli aggiornamenti sulla ricostruzione privata, come invece faceva puntualmente Legnini. A maggio ci sarà l'obbligo del report. I dati aggregati ricostruiti dagli Usr delle 4 Regioni, ad oggi, parlano chiaro - incalza Bomprezzi -con due terzi delle domande in meno nel 2023-2024 rispetto all'ultimo anno di Legnini, ricostruzione abitazioni bloccata e meno cantieri chiusi. Sembrerebbe quindi che governo e ministro pensino di chiudere definitivamente la questione, abbandonando queste terre al loro destino".



