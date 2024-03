Europee: siglato accordo tra Azione e Repubblicani europei

"E' stato siglato oggi a Roma l'accordo politico tra Azione e il Movimento dei Repubblicani Europei. L'intesa, firmata dal segretario Carlo Calenda e dalla segretaria del MRE, Luciana Sbarbati, parte dal presupposto "di una convergenza politica tra Azione e MRE nel perseguire la costruzione di un'area che raduni le componenti repubblicane, liberal-democratiche, popolari, liberal-socialiste e riformiste". Viene quindi stabilito "un accordo politico per affrontare insieme i prossimi appuntamenti elettorali previsti nel 2024 a livello comunale, regionale ed europeo" e non solo".

E' quanto si legge in una nota di Azione. "Sono particolarmente orgoglioso dell'accordo politico raggiunto con il Movimento Repubblicano Europeo, da oggi nostro prezioso compagno di viaggio nella sfida delle prossime elezioni europee", ha commentato Calenda. "Esprimo la soddisfazione per l'intesa raggiunta e l'auspicio che sia l'inizio di una nuova alba repubblicana", ha dichiarato Sbarbati.



