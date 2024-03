Ricci (Pd), vicenda Decaro vergognosa, velo sulla democrazia

"La vicenda Decaro è vergognosa, perché il sindaco di Bari è un emblema della lotta per la legalità non solo tra i sindaci, ma in particolar modo nella sua città": a dirlo è il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, coordinatore dei sindaci Pd a margine dell'assemblea nazionale di Ali, Autonomie locali italiane, che si svolge oggi e domani nella città Capitale Italiana della Cultura 2024, con la partecipazione di sindaci da tutta Italia e di alcune città europee.

"Da tanti anni Decaro vive sotto scorta proprio per il suo impegno nella lotta alla criminalità - ha aggiunto Ricci -. Il fatto che il ministro degli Interni risponda a degli ordini di parlamentari locali che vogliono utilizzare un'inchiesta, che non riguarda assolutamente l'amministrazione comunale, significa non solo strumentalizzare un caso, ma significa anche creare un velo complicato e inquietante sulla democrazia e sulla democrazia di Bari". Ricci ha ricordato anche che il procuratore della Repubblica "ha riconosciuto all'amministrazione di Bari di aver fatto tutto ciò che poteva fare per la legalità". La vicenda Decaro è stata ricordata all'inizio dei lavori di dell'assemblea, con i presenti che hanno tributato un lungo applauso al sindaco di Bari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA