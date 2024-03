Assemblea Ali, solidarietà a Bari e al sindaco Decaro

"L'assemblea nazionale di Ali esprime vicinanza alla città di Bari e piena solidarietà al suo sindaco Antonio Decaro, presidente nazionale dell'Anci, e condanna l'iniziativa improvvida, immotivata e viziata da una evidente logica di parte che ha posto in causa, in modo indistinto, un'esperienza amministrativa che si è misurata e qualificata proprio per la lotta contro le mafie e per la legalità": inizia così l'ordine del giorno votato all'unanimità dall'assemblea nazionale di Ali-Autonomie Locali Italiane che si svolge a Pesaro.

"Il ministro Piantedosi - ha letto in assemblea il segretario generale di Ali, Valerio Lucciarini De Vincenzi - ha mostrato la sua inadeguatezza, la subalternità a logiche di partito che contrastano con la delicata funzione di garanzia del suo ministero". "Ali affiancherà il sindaco Decaro e la comunità che rappresenta nelle azioni di contrasto ad un tentativo di delegittimazione che non colpisce solo una città ma tutte le autonomie locali e tutto l'impegno civico e civile, chiunque lavora per far valere, giorno per giorno, i principii della nostra Costituzione", si legge ancora nell'ordine proposto ai partecipanti all'assemblea.



