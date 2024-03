Perricci candidata a Pesaro per Vieni Oltre, civici veri tutori

Alle Comunali di Pesaro "non è una sfida esclusiva" tra i candidati di centrodestra, Marco Lanzi, e centrosinistra, Andrea Biancani. A ribadirlo è l'avvocatessa Pia Perricci, candidata a sindaca per la lista civica Vieni Oltre, la prima scendere in campo circa un mese fa.

Perricci contesta la "rilevanza data esclusivamente su due personaggi quello del centrodestra e quello del centrosinistra, scordando che in realtà i tutori, i promotori dei diritti dei cittadini sono i civici cioè coloro che vogliono tutelare e affermare i diritti dei cittadini". "Tutti gli argomenti della nostra campagna elettorale illustrati nella prima conferenza stampa datata 18 novembre 2023 - afferma Perricci - sono diventati gli argomenti cavalcati da tutto il centrodestra: il ritiro del presidente di Marche multiservizi, la necessità di trovare degli spazi per i giovani per far diventare Pesaro una città attiva, la necessità di regolamentare la viabilità di Pesaro, l'esigenza di abbassare le tasse per i cittadini, l'esigenza di dare sostegno alle famiglie" e altri temi.



