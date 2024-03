Alice in Wonderland, teatro circo e danza dell'Elysium di Kiev

Arriva al Teatro delle Muse di Ancona domenica 17 marzo (ore 18) e il giorno prima al Palariviera di San Benedetto del Tronto (ore 21) il grande spettacolo di danza, circo contemporaneo, ginnastica acrobatica e recitazione 'Alice in Wonderland reloaded' della compagnia del Theatre Elysium di Kiev. La rappresentazione, liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Lewis Carrol del 1865, è un riallestimento (reloaded appunto), di un precedente progetto ideato nel 2012 e circuitato in tutto il mondo, che allo scoppio della guerra in Ucraina il 24 febbraio del 2022 era in tournée in Italia.

Poiché il tour doveva finire a marzo dello stesso anno e la troupe non poteva tornare a casa, si decise di far arrivare le famiglie dei tecnici e degli artisti (una cinquantina di persone in tutto, compresi un neonato di nove mesi e gli animali domestici) e di allungare la tournée di qualche mese con l'aiuto di diverse istituzioni pubbliche e la solidarietà di privati disposti ad ospitarli. Passato quel momento, lo spettacolo modificato in alcuni numeri acrobatici a terra e nelle musiche rese più incalzanti e coinvolgenti, lasciando però invariato il racconto realizzato con videoproiezioni e i fantasmagorici costumi, è stato riproposto con successo in un tour italiano partito il 3 marzo scorso, che include anche le Marche, e si concluderà a Roma il 24 marzo.

Con un cast di 25 artisti tra ballerini, acrobati e un illusionista, trasporterà il pubblico in uno strabiliante viaggio nella fantasia, esaltato anche da numeri aerei, per la regia di Maria Remneva e la direzione artistica e coreografica di Yuliia Sakharova e Oleksandr Sakharov, che oltre ai tradizionali personaggi del romanzo (il cappellaio matto, il bincoconiglio, la regina di cuori), prevede anche un 'principe azzurro'. Prodotto da Light Can Dance e distribuito da Mauro Giannelli, lo spettacolo alle Muse, terzo appuntamento della a rassegna di danza curata da Marche Teatro, è quasi esaurito, mentre a San Benedetto è ancora possibile trovare posto.



